"Строительство лифтового подъемника высотой более 37 метров должно было завершиться в начале ноября. Однако сложности технологического процесса строительства, пандемия коронавируса и события в Белоруссии заставили нас перенести ввод объекта в эксплуатацию на конец года. Но и в зимнее время пуск этого лифта станет знаковым событием для всего туристического кластера Светлогорска, да и всей Калининградской области", — сказал Башин.

По его словам, лифтовой подъемник, рассчитанный на две стеклянные кабины панорамного типа, будет за считанные секунды поднимать и опускать гостей города с променада на обрыв и обратно. В каждой из кабин сможет находиться по 20 человек. В самой верхней точке лифтовой башни они смогут пройти над пропастью по пешеходному мосту 36 м, прежде чем пропасть на край знаменитых склонов Светлогорска. При этом люди сразу оказываются возле театра эстрады "Янтарь-холл".

"Мы точно знаем, что в период туристического сезона сотни и тысячи гостей города будут приходить к этому инженерному сооружению, которое станет самым грандиозным на морском побережье Калининградской области. В свое время в Светлогорске военный санаторий имел лифтовой подъемник, значительно уступавший размерами нашему сооружению. И он всегда притягивал многочисленных гостей, но пользоваться им могли только отдыхающие из этого санатория и исключительно по санаторным книжкам", — добавил Башин.

В ходе строительства первоначальный проект лифта был изменен. На объекте появились дополнительные конструкции, которые позволят туристам подолгу любоваться Балтикой. Со временем мы рассчитываем, что вокруг нашего комплекса появится несколько точек общественного питания, отметил руководитель компании.

Он также сообщил, что стоимость лифтового комплекса составила порядка 150 млн рублей. Государственные средства на строительстве не использовались. Объект строится в рамках концепции развития туристической инфраструктуры Светлогорска.