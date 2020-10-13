"Сотрудниками ОАТИ совместно с полицией и ГКУ "Организатор перевозок" проведено обследование трех вокзалов — Казанский, Ленинградский, Ярославский — на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима. В ходе обследования выявлены случаи несоблюдения гражданами на территории вокзалов перчаточно-масочного режима", — сказала она.

По словам Бочаровой, составлено 147 протоколов по статье 3.18.1 часть 4 КоАП Москвы, предусматривающей штраф в размере 5 тыс. рублей. Штраф за нарушение масочно-перчаточного режима в Москве составляет 4 тыс. рублей, на объектах транспорта — 5 тыс. рублей.