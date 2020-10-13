"Это будет уникальный тренировочный комплекс для райдеров всех дисциплин: скейт, BMX, MTB, самокат. Инфраструктура позволит проводить здесь международные этапы соревнований с проживанием на территории комплекса. Это будет первый официальный скейтпарк в Московской области площадью 2600 кв. м", — говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации "Интерфаксу" уточнили, что строительство комплекса уже началось, завершить работы планируется в 2021 году. Согласно проекту, на территории комплекса будут оборудованы крытый скейтпарк, открытые площадки, трамплины. Также планируется создать "искусственную волну" для любителей серфинга, аэротрубу, скалодромы, веревочный городок и полосу препятствий. Кроме того, в планах оборудовать бассейн и баня. На зимний период организуют склон для сноубордистов, тюбинг и каток.