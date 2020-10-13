"12 октября закончились действия ограничений на пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда в границах Московской области", — говорится в сообщении.

Такая мера была введена в связи с осложнением пожарной обстановки в лесах и установлением на территории земель лесного фонда Подмосковья высокого класса пожарной опасности и отсутствием улучшения пожароопасной обстановки в лесах в ближайшие дни.

В это время в филиалах лесничеств было усилено патрулирование, на диспетчерских пунктах организовано ежедневное дежурство ответственных лиц, создана система контрольно-пропускных пунктов.

За время действия недельных ограничений на территории лесного фонда Подмосковья было обнаружено и ликвидировано 15 пожаров на общей площади 67,27 га.

На их тушении было задействовано 210 человек личного состава лесопожарных служб и 106 единиц техники.