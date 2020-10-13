Согласно документу, с 15 октября по 24 ноября в Абхазии запрещаются массовые спортивные, развлекательные, зрелищные и выставочные мероприятия, будут закрыты театры, музеи, библиотеки, культурные центры, концертные и выставочные залы.

Также будет прекращена работа детских садов, общеобразовательных школ, образовательных кружков, спортивных, танцевальных, репетиционных залов. Закрываются СПА-салоны, сауны, массажные салоны, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, работники старше 60 лет, а также сотрудники организаций, имеющие детей дошкольного и школьного возраста, освобождаются от работы с сохранением зарплаты.

Во всех госучреждениях и частных предприятиях работники и посетители обязаны носить маски. Также гражданам республики рекомендуется надевать маски в общественных местах. Усиление ограничительных мер направлено на защиту здоровья граждан страны, отметили в пресс-службе.

Всего в Абхазии выявлено 2 343 человека, заболевших COVID-19. Из них 854 выздоровели, а 23 пациента скончались. По данным Минздрава республики, в стационаре Гудаутской ЦРБ находятся 173 пациента, у 158 из них подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция".