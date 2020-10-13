Греция открыла границу для российских туристов 7 сентября на две недели, после чего решение было пролонгировано до 5 октября. Теперь же оно вновь продлено – до 25 октября.

Россияне могут въезжать в страну по квоте 500 человек в неделю. Также требуется отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Прибытие в Грецию возможно только через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.

Тем не менее, из РФ в Грецию по-прежнему нет прямых рейсов, поэтому поездки в эту страну не пользуются популярностью. Решение об открытии авиасообщения сейчас за Россией, поскольку Греция со своей стороны давно заявила о готовности принимать россиян.

В прошлом году в Греции отдохнули около миллиона российских путешественников. На данный момент из популярных массовых зарубежных направлений отдыха для россиян открыта только Турция.