"В связи с продолжающимся беспрецедентным туристическим спросом и высокой загрузкой объектов размещения будет усилен контроль за соблюдением гостиницами и санаториями актуальных рекомендаций Роспотребнадзора по противодействию COVID-19. В основном они сводятся к соблюдению социальной дистанции, наличию рециркуляторов воздуха в публичных местах, масочному режиму в закрытых помещениях и мерам дезинфекции", — говорится в сообщении.

Аналогичные требования предъявляются и к заведениям общепита.

Как отмечается, выездные мониторинги по всем без исключения объектам размещения Крыма будут продолжаться в активном режиме, пока этого требует санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе.

"По итогам прошлых проверок было установлено, что в целом отели соблюдают все актуальные предписания. Замечания они исправляли в кратчайшие сроки. В случае несоблюдения мер безопасности объектам размещения грозят штрафы и приостановка деятельности на срок до 90 дней", — отметили в пресс-службе.

В Крыму сегодня готов принимать гостей 831 объект размещения, каждый из них обязался соблюдать все требования Роспотребнадзора.

Крым открыл в этом году полноценный курортный сезон для россиян 1 июля после почти трех месяцев запрета на прием туристов в отелях и санаториях. По данным с начала года до конца сентября, в регионе отдохнули 5 млн человек — на четверть меньше прошлогоднего, причем август показал рост на 15%. Загрузка отелей и санаториев Крыма в октябре достигла 90%.