"Предварительно мы говорим о том, что объем финансирования железнодорожных объектов (Южного кластера" — ИФ) составляет порядка 700 млрд рублей, по автомобильной дороге Джубга-Сочи — предварительный объем в соответствующих ценах до 2030 года составляет порядка 2,4 трлн рублей. Естественно, это колоссальная сумма. Иначе как поэтапно, отдельными участками, (мероприятия по строительству дороги — ИФ) профинансированы быть не могут. Поэтому объект бьется на участки, и мы будем приступать к ним по мере выделения такого финансирования", — сказал Дитрих.

По его словам, объем финансирования "Южного кластера" в целом до настоящего времени пока не согласован. Часть объектов в рамках этого проекта будет выполняться за счет инвестиционной программы РЖД, часть планируется дополнительно профинансировать.

Глава Минтранса напомнил, что по указанию президента должно быть существенно сокращено время движения поездов на юг — вместо 32-33 часов до 16-18 часов. "В федеральный проект развития подходов на Азово-Черноморском направлении вошли объекты, необходимые для ускорения пассажирского движения", — сказал Дитрих, не уточнив подробностей.

"По автодорожной части "Южного кластера" мы сейчас также включаем ряд объектов, которые в последующем будут формировать автомобильную дорогу на участке Джубга-Сочи. Предварительное согласие правительства на это получено. Это обходы Туапсе, Лазаревского и Сочи. Мы, собственно, сейчас приступаем к тому, чтобы по ним подготовить предпроектную документацию, чтобы также, как и по дороге М-12, когда финансовые возможности нам позволят, заключить контракты "два в одном" — на проектирование и строительство", — уточнил министр.

Дитрих добавил, что уточненные параметры нацпроектов по линии Минтранса, обновленные планами до 2030 года в соответствии с поручениями президента, "должны быть окончательно согласованы правительством на этой неделе и утверждены на следующей". "Туда вошли, в частности, объекты железнодорожной инфраструктуры, которые необходимы и для развития "Южного кластера", — сказал он.

Как сообщалось, Минтранс в ближайшее время планирует приступить к структурированию проекта новой скоростной трассы протяженностью 119 км от Джубги до Сочи в рамках проекта "Южного кластера".

Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко говорил, что строительства дороги "дорогое, потому что туда входит, в частности, искусственное сооружение тоннелей".

"Тоннели нужны, потому что там природные заповедники, тем более надо постараться пройти рядом с морем. Стоимость строительства большая, финансовую модель не рассматривали. Там доля заемного финансирования просматривается на уровне 5%. Исходя из оценки, например, стоимости дороги Джубга-Сочи в 1,4 трлн рублей — это уже огромные средства для того, чтобы ее окупить", — говорил Петушенко журналистам.

Существующая в настоящее время дорога Джубга-Сочи (А-147) является единственным автомобильным маршрутом, соединяющим Сочи с другими регионами России. Это двухполосный горный серпантин, особенно перегруженный в летний период.

Дорога федерального значения А-147 начинается с ответвления от автодороги М-4 "Дон", в 4 км от поселка Джубга в Краснодарском крае и проходит вдоль Черноморского побережья через Туапсе, п.Лазаревское, Сочи, заканчивается на границе с Абхазией. Протяженность дороги составляет 217 км.