Компания приостановила круизы более шести месяцев назад из-за пандемии COVID-19, оставшись, таким образом, без доходов. Запрет на круизы Центра по контролю и профилактике заболеваний США действует до конца ноября.

Royal Caribbean заявила во вторник, что 23% ее береговых служащих в США были либо уволены, либо отправлены в отпуск без сохранения заработной платы. Круизный оператор отправил более 44 тыс. членов экипажей лайнеров в их страны.

Компания предупредила, что может поставить дополнительные суда на прикол, сохранив на борту лишь небольшие команды для общего технического обслуживания.

В третьем квартале текущего года расходы Royal Caribbean составили от $250 млн до $290 млн в месяц, что соответствует ожиданиям компании. По данным на 30 сентября она располагала ликвидностью в сумме $3,7 млрд.

Компания планирует привлечь $500 млн за счет публичного размещения акций и еще $500 млн за счет частного размещения конвертируемых облигаций, чтобы привлечь средства для финансирования операций.

Число бронирований круизов на 2021 год растет в последние два месяца, однако остается ниже показателей до пандемии коронавируса, отмечают в Royal Caribbean. Цены на круизы в 2021 году немного выше, чем годом ранее.

Акции Royal Caribbean теряют в цене более 10% на торгах во вторник. Их стоимость упала на 53% в 2020 году.