Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 9 сентября 2020 года. Документ опубликован на сайте Кремля во вторник.

В частности, президент поручил правительству до 30 октября "в рамках разработки национального проекта в сфере туризма предусмотреть в том числе создание необходимой инфраструктуры для комфортного и безопасного пребывания туристов".

Кроме того, до 1 ноября Путин поручил уточнить правила предоставления туристического кэшбэка с учетом пролонгации соответствующей программы на 2021 год.

"Обеспечить уточнение правил предоставления из федерального бюджета субсидий на стимулирование доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги с учетом результатов реализации указанной программы в 2020 году и в целях ее пролонгации", — говорится в перечне поручений.