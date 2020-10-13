"По итогам 2020 года сохранить пассажиропоток на уровне показателя прошлого года вряд ли удастся, несмотря на поступательное возобновление рейсов и ежемесячный прирост пассажиропотока. Прогнозируем, что на конец года пассажиропоток будет на 33% меньше аналогичного показателя 2019 года", — сказал Айнетдинов.

По данным аэропорта, за 9 месяцев текущего года он обслужил 555,7 тыс. пассажиров, что на 40% меньше показателя аналогичного периода 2019 года. Сократилось и количество самолетовылетов по сравнению с предыдущим годом — на 26%, до 3 тыс. 162.

Айнетдинов отметил, что самыми популярными направлениями в январе-сентябре были Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Симферополь.

Как сообщалось, в 2019 году пассажиропоток аэропорта Волгограда увеличился на 6%, до 1 млн 215 тыс. человек.

Международный аэропорт "Волгоград" входит в перечень аэропортов федерального значения. Аэровокзальный комплекс состоит из терминалов внутренних и международных линий, грузового терминала, гостиницы и ряда других объектов. Взлетно-посадочная полоса имеет длину 2,8 тыс. м и ширину 45 м. Пропускная способность терминала внутренних воздушных линий составляет 720 человек в час, международных — 280 человек в час.

"Новапорт" на паритетных началах принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital. В настоящее время он является крупнейшим аэропортовым холдингом в РФ, в него входят 17 региональных аэропортов: в Воронеже, Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Томске, Чите, Астрахани, Челябинске, Волгограде, Перми, Тюмени, Мурманске, Минеральных Водах, Ставрополе, Владикавказе, Калининграде и Улан-Удэ.