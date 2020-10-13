"Забронировать места на обеды в самолете Airbus SE A380, которые состоятся 24-25 октября, стало возможно в минувший понедельник. Авиакомпания предлагала обеды в классах "люкс" ($474), "бизнес" ($236), "премиум-эконом" ($71) и "эконом" ($40). Все билеты раскупили за полчаса", — пишут СМИ.

Как отмечается, все это время самолет будет неподвижно стоять в аэропорту Чанги. Для пассажиров будут действовать требования по соблюдению социальной дистанции. Оплатить обеды они могли как деньгами, так и милями.

В общей сложности лайнер Airbus SE A380 вмещает 471 пассажира. Успех акции побудил перевозчика продлить ее и на другие дни.

"Из-за пандемии Singapore Airlines наравне с остальными перевозчиками оказалась в тяжелой ситуации. Только во втором квартале года ее убытки составили рекордные $827 млн. Превращение лайнеров в рестораны – попытка диверсификации бизнеса. Для обедов будут использоваться около половины мест в каждом самолете", — сообщают СМИ.