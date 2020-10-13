Глэмпинги полностью обустроены и имеют все необходимое для комфортного "цивилизованного" пребывания туристов наедине с природой. По уровню сервиса и обстановке глэмпинги напоминают отели.
Глэмпинг — это кемпинг повышенной комфортности, где есть все условия для комфортного проживания — кровать, водопровод, качественная еда и другие удобства.
Глэмпинги находятся на природе, чаще всего на диких живописных территориях и в заповедниках.
Обычно глэмпинги — это палатки и домики, но встречаются и более экзотичные варианты — караваны, бунгало, дома на деревьях и множество других.
В сентябре прошлого года Ростуризм объявил о проекте развития сети глэмпингов в России. На тот момент в стране насчитывалось до 50 подобных объектов. В настоящее время Ставропольский край также готов включиться в данную работу.
Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся на Ставрополье в рамках краевой госпрограммы "Туристско-рекреационный комплекс".