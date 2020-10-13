"Один из глэмпингов уже работает на берегу озера Поливное в Лермонтове, на базе отдыха "Поливное озеро". Кроме того, на территории края в перспективе планируется создание других новых глэмпинов для комфортных условий отдыха на природе", — сказал представитель министерства.

Глэмпинги полностью обустроены и имеют все необходимое для комфортного "цивилизованного" пребывания туристов наедине с природой. По уровню сервиса и обстановке глэмпинги напоминают отели.

Глэмпинг — это кемпинг повышенной комфортности, где есть все условия для комфортного проживания — кровать, водопровод, качественная еда и другие удобства.

Глэмпинги находятся на природе, чаще всего на диких живописных территориях и в заповедниках.

Обычно глэмпинги — это палатки и домики, но встречаются и более экзотичные варианты — караваны, бунгало, дома на деревьях и множество других.

В сентябре прошлого года Ростуризм объявил о проекте развития сети глэмпингов в России. На тот момент в стране насчитывалось до 50 подобных объектов. В настоящее время Ставропольский край также готов включиться в данную работу.

Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся на Ставрополье в рамках краевой госпрограммы "Туристско-рекреационный комплекс".