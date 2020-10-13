Пробный маршрут на 120 км каюры и собаки прошли в феврале этого года, сейчас они готовятся к своему первому сезону.

"Туристов будем катать с января по март. Как ляжет снег и встанет река, начнут проходить маршруты", — отметил Трубецкой.

По его информации, запланировано несколько вариантов маршрута "Северный путь".

"Экстремальный 4-дневный забег на собачьих упряжках протяжённостью 120 км. В этот тур надо готовиться заранее, как для восхождения на Эльбрус. Поэтому предусмотрели подготовительный день для инструктажа и обучения и пробным выездом на 3 км. Путешествие начнётся в Лямина и закончится на Каменном Мысу. В маршрут входит питание, проживание, сопровождение каюрами и снегоходами, фотосъёмка, посвящение в каюры, развлекательная программа, вручение сувениров", — написал глава района.

Будет также тур выходного дня по маршруту Сургут — Каменный Мыс протяжённостью 22-25 км и 2-дневный маршрут Лямина — Тундрино, Тундрино — Лямина. Кроме того, в холодное время года будут работают недорогие часовые прокаты.

"В ближайших планах — проложить трассу через угодья ханты с возможностью ночёвок и традиционными угощениями", — добавил Трубецкой.

Экспедиционный маршрут на собачьих упряжках "Северный путь" включён в медиапроект "Big Terra Лучшие туристические направления в УрФО".