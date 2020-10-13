"20 человек, которые обратились в систему здравоохранения, у них состояние здоровья вполне нормальное. Они не имеют тенденцию к ухудшению, и по тем анализам, которые были проведены, нет никаких оснований опасаться за состояние их здоровья", — сказал губернатор во вторник на круглом столе "Экология на Камчатке: природный катаклизм или техногенная авария?" в Общественной палате.

По его словам, у обратившихся за помощью людей был зафиксирован химический ожог глаз легкой степени.

Как сообщалось, в конце сентября местные жители и серферы стали жаловаться на загрязнение акватории в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа на юго-востоке Камчатки. Сообщалось о необычном цвете воды и массовой гибели морских животных (в том числе, осьминогов, морских ежей, морских звезд), поступали жалобы на першение в горле и ожоги роговицы глаз после купания.

После проверки воды специалисты выявили превышения по фосфатам в 10,8 раз, по железу — в 7,2 раза, по фенолам — в 6,9 раза, по аммонию — в 6,2 раза. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что при исследовании проб из Авачинского залива специалисты в лабораториях не обнаружили каких-либо специфических веществ, анализ собранных проб продолжается.

Причина загрязнения и источник пока не установлены. Но ученые считают наиболее вероятной версию загрязнения тихоокеанского побережья Камчатки токсичными микроводорослями.

По факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных СКР возбудил дело по ч.2 ст.247 и ч.2 ст.252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды).