"Сейчас высокий спрос на Эмираты сдерживает только значительная нехватка авиаперевозки. Нынешние четыре рейса в неделю вместо прежних 9-11 ежедневных только из Москвы даже близко не удовлетворяют возможности продаж", — сказала она.

По словам Тюриной, ограниченная перевозка позволяет авиакомпаниям ставить очень высокие цены, тем самым отпугивая средний класс. По этой причине в ОАЭ сейчас летают только обеспеченные туристы. Так, средняя стоимость билета туда-обратно в эконом-классе составляет 150 тысяч рублей – это в девять раз дороже, чем обычно. За полет в бизнес-класс цены достигают миллиона.

"Турбизнес не понимает — к чему это искусственное ограничение числа рейсов? В ту же Турцию и на Занзибар в достатке поставлены и регулярные, и чартерные рейсы. Эпидемиологическим фактором это не объяснить: в Дубае зафиксированы меньшие темпы заражения коронавирусом, чем в Москве", — заметила эксперт.

Со ссылкой на исследование Международной ассоциации воздушного транспорта (IАТА) она добавила, что опасения заразиться COVID-19 в самолете также беспочвенны. "С начала года было зафиксировано лишь 44 случая заболевания коронавирусом во время перелета. А всего в мире за это время авиакомпании перевезли порядка 1,2 млрд пассажиров", — сказала Тюрина.

По ее словам, останавливает россиян от поездок в Дубай и фактор неизвестности.

"Туристы опасаются неожиданного закрытия воздушного сообщения и повторной оплаты возвращения домой. Если бы власти публично объявили, что авиасообщение ни при каких обстоятельствах закрыто не будет, это сильно подтолкнуло бы туризм", — заметила эксперт.

А вот ограничения по прибытии в Дубай путешественников не пугают. "Иностранным туристам необходимо сдавать тест на коронавирус дважды – до поездки в эмират и по прилету, заполнять декларацию, регистрироваться в госприложении. "Шведский стол" заменили официанты. Но это туристов уже не смущает. Вопрос именно в цене перевозки и отсутствии чартерных рейсов – они могли бы удовлетворить спрос", — заключила Тюрина.

Авиакомпании "Аэрофлот" и Emirates возобновили прямые рейсы в Дубай 11 сентября. Пока оба перевозчика выполняют по два полета в неделю.

Дубай в 2019 году посетили 728 тыс. российских туристов, это на 7,4% больше, чем годом ранее.