"Чартерные рейсы из аэропорта Шереметьево на Занзибар стартуют 29 октября. Периодичность вылетов – раз в десять дней", — сказала Макаркова.

Она добавила, что полеты будут осуществляться на Boeing 777-300ER. Это самый большой борт в парке авиакомпании Royal Flight, он вмещает 492 кресла, в том числе 14 мест в салоне бизнес-класса.

Туристам для въезда в Танзанию не нужны отрицательные тесты на COVID-19, соблюдать карантин не требуется. Тем не менее, путешественников просят держать социальную дистанцию и носить маски. Стоимость въездной визы составляет $50.

Как уточнила Макаркова, стоимость тура на 10 ночей на двоих с завтраками стартует от 143 тыс. рублей. Туристам доступны отели разного уровня, в том числе Kibanda Hotel Nungwi 3*, Reef and Beach Resort и My Blue Nungwi Beach Resort 4*, а также Pearl Beach Resort & Spa Zanzibar и The Royal Zanzibar Beach Resort 5*.

Власти России с 1 августа разрешила авиакомпаниям летать в Танзанию, рейсы возможны только на Занзибар. Это архипелаг из 75 островов у восточного побережья Африки. Иностранные туристы отправляются туда ради пляжного отдыха либо комбинируют его с посещением национальных парков. Время перелета из Москвы составляет 9 часов.

В год Танзанию посещают около 1,5 млн иностранных туристов. По данным Росстата, в 2019 году в Танзании побывало 6,3 тыс. российских граждан, в том числе около 4 тыс. — с туристическими целями, в 2018 — 9,9 тыс.