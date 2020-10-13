Согласно материалам закупки, компания хочет заключить договоры на 12-летний лизинг "суперджетов". Максимальная стоимость каждого установлена на уровне 1,68 млрд руб. Ожидаемый срок поставки машин — ноябрь-декабрь этого года.

По данным Росавиации, сейчас парк "России" состоит из 57 самолетов, все они производства Boeing или Airbus (10 B777, 9 B747, 12 B737, 26 A319/320). При этом по новой стратегии группы "Аэрофлот" "Россия" будет эксплуатировать авиатехнику в основном отечественного производства: к 2028 году ее флот будет состоять из 250 самолетов, включая 235 российских SSJ-100 и МС-21.

Часть отечественных машин "Россия" получит от "Аэрофлота", у которого сейчас 54 "суперджета" и контракт на 50 МС-21 (с опционом еще на 35), остальные будет заказывать у производителя. По данным источника, близкого к правлению "России", всего до конца этого года компания рассчитывает получить до десяти SSJ-100, включая и новые заводские, и те, что пока числятся в парке "Аэрофлота".