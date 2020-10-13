Чески быстро переориентировал стратегию сервиса, который делал упор на крупные туристические направления. К июню компания обновила сайт и приложение, чтобы его алгоритм стал показывать пользователям варианты жилья для бронирования в близлежащих населенных пунктах.
По состоянию на 8 июля темпы бронирования достигли показателя, наблюдавшегося до введения ограничений на путешествия до пандемии. В августе более половины всех бронирований пришлась на локации, находящиеся на расстоянии не более 300 миль (482,8 км) от местонахождения гостя, сообщила компания.
Восстановление показателя позволило компании планировать IPO и отчитаться о получении прибыли в третьем квартале текущего года, сообщили инвесторы. Несколькими месяцами назад это казалось практически невозможным.
Компания не уточнила финансовые или другие детали, касающиеся IPO, пишет WSJ.
Airbnb впервые объявила о планах выйти на открытый рынок в сентябре 2019 года. По сообщениям СМИ, компания изначально рассматривала возможность проведения прямого листинга, который не предусматривает привлечение денежных средств, однако остановилась на традиционном IPO.
Компания уже привлекла финансирование в размере $2 млрд путем выпуска долговых и ценных бумаг, чтобы справиться с кризисом, вызванным COVID-19. В мае Airbnb сократила около 1,9 тыс. рабочих мест, или примерно 25% штата.
Airbnb была основана в 2008 году в Сан-Франциско и представляет собой сервис, который позволяет путешественникам забронировать жилье (от комнаты с хозяевами до отдельных коттеджей) у владельцев напрямую. За услугу компания берет себе комиссию как с владельцев жилья, так и со съемщиков. Airbnb представлена более чем в 100 тыс. городов мира.