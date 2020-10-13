Главный исполнительный директор Airbnb Брайан Чески увидел признаки оживления части своего бизнеса в мае. Городские жители стали искать жилье для отпуска в соседних городах, чтобы не перемещаться на самолете. Некоторые хотели забронировать целые дома, таким образом, компания увидела возможность выиграть на фоне падения спроса на отели.

Чески быстро переориентировал стратегию сервиса, который делал упор на крупные туристические направления. К июню компания обновила сайт и приложение, чтобы его алгоритм стал показывать пользователям варианты жилья для бронирования в близлежащих населенных пунктах.

По состоянию на 8 июля темпы бронирования достигли показателя, наблюдавшегося до введения ограничений на путешествия до пандемии. В августе более половины всех бронирований пришлась на локации, находящиеся на расстоянии не более 300 миль (482,8 км) от местонахождения гостя, сообщила компания.

Восстановление показателя позволило компании планировать IPO и отчитаться о получении прибыли в третьем квартале текущего года, сообщили инвесторы. Несколькими месяцами назад это казалось практически невозможным.

Компания не уточнила финансовые или другие детали, касающиеся IPO, пишет WSJ.

Airbnb впервые объявила о планах выйти на открытый рынок в сентябре 2019 года. По сообщениям СМИ, компания изначально рассматривала возможность проведения прямого листинга, который не предусматривает привлечение денежных средств, однако остановилась на традиционном IPO.

Компания уже привлекла финансирование в размере $2 млрд путем выпуска долговых и ценных бумаг, чтобы справиться с кризисом, вызванным COVID-19. В мае Airbnb сократила около 1,9 тыс. рабочих мест, или примерно 25% штата.

Airbnb была основана в 2008 году в Сан-Франциско и представляет собой сервис, который позволяет путешественникам забронировать жилье (от комнаты с хозяевами до отдельных коттеджей) у владельцев напрямую. За услугу компания берет себе комиссию как с владельцев жилья, так и со съемщиков. Airbnb представлена более чем в 100 тыс. городов мира.