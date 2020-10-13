"Маршрут "Жуковский" — Тюмень входит в новую линейку лоукост-тарифов, которые авиакомпания анонсировала в сентябре", — говорится в сообщении.

Предложение по такому тарифу включает в себя только перелет и ручную кладь весом до 5 кг.

В настоящее время из аэропорта "Жуковский" в Тюмень никто не летает, однако из этого города можно напрямую добраться во все три аэропорта московского авиаузла. Рейсы во "Внуково" ежедневно осуществляют авиакомпании "Победа" и "ЮТэйр", в "Домодедово" — "Уральские авиалинии", в "Шереметьево" — "Аэрофлот".

Кроме того, "Уральские авиалинии" с 18 октября запускают ежедневный рейс по маршруту "Жуковский" — Пермь, сообщается на сайте международного аэропорта "Пермь" (Большое Савино).

Полеты по этому направлению запланированы до 27 марта 2021 года.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах Airbus А321. В стоимость билета также включена только ручная кладь до 5 кг, остальные услуги пассажиры могут приобрести дополнительно.

В настоящее время перелеты в Пермь из аэропорта "Жуковский" не выполняет ни одна авиакомпания, однако рейсы из аэропортов московского авиаузла в Пермь осуществляют несколько авиакомпаний: S7 (ежедневно), "Аэрофлот" (ежедневно), "Икар" (от 4 до 6 раз в неделю в зависимости от расписания), Nordwind (ежедневно), "Победа" (ежедневно).

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.

Воздушный флот "Уральских авиалиний" состоит из 49 самолетов европейского концерна Airbus.