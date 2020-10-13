"У речных круизов очень короткий сезон, и операторам повезло, что карантин попал на весну, а три месяца летней навигации они все-таки отработали. Это фактически спасло сезон", — сказала она.

Самым успешным месяцем для операторов стал август – спрос превышал предложение. Лайнеры были загружены полностью, места заняли, в том числе, те пассажиры, туры которых были перенесены с весны.

"Безусловно, это был сложный сезон. Операторы столкнулись с неопределенностью из-за пандемии и закрытием городов на маршрутах, кроме того из-за новых мер безопасности колоссально возросла нагрузка на персонал. Проблемы могли быть и из-за возврата денег за отмененные круизы – но клиенты отнеслись с пониманием, большинство перенесли поездки на 2021 год", — рассказала эксперт.

Тюрина заметила, что операторам речных круизов в этом сезоне удалось не только сохранить прежних, но и привлечь новых клиентов – причем многие из них отправились в поездки не из-за закрытых границ, а вполне осознанно.

"Это можно объяснить тем, что круизы активно рекламировались. Кроме того, операторы оставили на маршрутах, прежде всего, из Москвы и Петербурга, где традиционно хороший спрос, самые современные и качественные теплоходы с высоким уровнем сервиса", — сообщила эксперт.

Помогла круизным операторам и программа кэшбека. "Туристы очень хорошо отреагировали на эту акцию от государства – ей воспользовались как постоянные, так и новые клиенты. Операторы сожалеют, что не вошли во вторую программу кэшбека, поскольку это дало бы им необходимые оборотные средства", — отметила она.

В целом, по словам Тюриной, в сезоне-2020 произошел рост интереса туристов к речным круизам. "Если обычно на новых клиентов в общем объеме приходится до 20%, то в этом сезоне их было почти 30%, а на коротких круизах, особенно выходного дня, доходило до 70-80%. Поездки им понравились – об этом говорят и повторные бронирования. Есть надежда на будущий сезон", — заключила она.