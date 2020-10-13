Поезда из Крыма в Пермь и Омск начнут курсировать с середины декабря с периодичностью два раза в неделю. В составе — купейные и плацкартные вагоны, а также вагоны-рестораны.

"Поезда из Симферополя в Пермь будут отправляться по вторникам и субботам и следовать по маршруту через Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов, Самару, Уфу, Челябинск и Екатеринбург. В обратном направлении поезда будут отправляться по вторникам и пятницам", — говорится в пресс-релизе.

Время в пути составит 75 часов.

Составы из Симферополя в Омск будут отправляться по четвергам и воскресеньям и следовать по маршруту через Ростов-на-Дону, Пензу, Саранск, Казань, Екатеринбург и Тюмень. В обратном направлении — по средам и воскресеньям. Время в пути — 75 часов.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" создана в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва — Санкт-Петербург.

Руководство ГСЭ в 2019 году обратилось в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получило одобрение и запустило поезда на полуостров в третьей декаде декабря прошлого года: из Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь. ГСЭ подпал за это в январе 2020 года под санкции США, которые не признают российский статус Крыма.

Оператор ж/д перевозок в Крым текущим летом расширил географию поездок на полуостров: поезда "Таврия", в частности, связывают Симферополь с Кисловодском, Вологдой, Екатеринбургом, Адлером и Ростовом-на-Дону, Севастополь — с Москвой, Евпаторию — с Москвой, Петербургом и Псковом.