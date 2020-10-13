"Лично я, если этот вопрос появится на повестке дня, буду выступать против введения запрета на въезд иностранцам, и буду выступать против идеи призывать украинцев массово возвращаться домой. Мы, как Министерство иностранных дел, совместно с другими органами власти, в начале пандемии выполнили функцию по содействию украинцам в возвращении домой. Это была беспрецедентная масштабная операция", — сказал министр на онлайн-брифинге во вторник.

По словам Кулебы, что сейчас невозможно действовать также, как правительства действовали в начале пандемии.

"Уже наступила новая реальность: все, кто хотел, вернулись, а все, кто решил оставаться там, где они есть, остались. Потому сейчас важно не генерировать новые миграционные потоки, потому что каждое движение — это подвергание себя опасности", — добавил он.