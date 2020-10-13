"Группе компаний удалось получить кредитную линию до $115 млн. Впоследствии, по измененным в июне условиям, сумма кредитной линии была увеличена до $160 млн, срок погашения текущего займа был продлен до 2023 года, а срок действия соглашения по возобновляемой кредитной линии — до 10 сентября 2025 года", — говорится в сообщении.

По информации компании, заем был получен для пополнения оборотных средств, так как из-за карантина многие рейсы были сокращены либо отменены, а денежные потоки компании сократились.

"Чтобы покрыть фиксированные расходы, компания привлекла заем. Таким образом, ей удалось избежать таких рисков, как сокращение персонала",- говорится в ответе компании на запрос агентства.

Air Astana отмечает, что в сложившихся из-за негативного влияния пандемии условиях, "приоритетом для всех авиакомпаний стало сохранение денежных средств и доступа к кредитным линиям".

Напомним, согласно консолидированной отчетности компании по МСФО, Air Astana в I полугодии 2020 года увеличила чистый убыток в 9,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 27,019 млрд тенге. Доходы компании упали на 44% и составили 79,029 млрд тенге.

"Основной причиной уменьшения показателя является приостановление всех внутренних рейсов компании с 22 марта 2020 года, а также поэтапное снижение и далее приостановление международных рейсов", — говорится в ответе авиакомпании.

По ее информации, в связи с распространением COVID-19 в зарубежных странах межведомственной комиссией Казахстана было принято решение сократить количество рейсов на международных направлениях. Соответственно, с 16 марта по 30 марта компания выполнила лишь несколько репатриационных международных рейсов. А с 30 марта из всех международных рейсов остались только рейсы между Атырау и Амстердамом, Уральском и Франкфуртом для обслуживания работников нефтегазового сектора, все остальные рейсы были приостановлены.

В апреле президент Air Astana Питер Фостер сообщал, что из-за пандемии коронавируса перевозчик потерял $160 млн дохода.

Air Astana — совместное предприятие казахстанского госфонда национального благосостояния "Самрук-Казына" и британской компании BAE Systems (51% и 49% акций соответственно).