"В районе Озерновского городского поселения тоже зафиксирован выброс рыбы и морских беспозвоночных", — сказал он журналистам во вторник.

Кумарьков добавил, что 13 октября в этот район вылетел вертолет с учеными на борту — специалистами Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО), Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Также этим вертолетом на западное побережье вылетели сотрудники надзорных ведомств — прокуратуры, Росприроднадзора.

"Сейчас максимально оперативно будут отобраны пробы воды, грунта. Биоматериалы забраны для того, чтобы дать объективную оценку этой ситуации", — сказал врио краевого министра.

По его словам, ученым предстоит выяснить — связан ли выброс морских обитателей на юго-западном побережье полуострова с аналогичными событиями возле Авачинского залива, который находится на другом побережье — юго-восточном.

"Пока воздерживаемся от каких-либо оценок, разбираемся", — подчеркнул Кумарьков, пообещав, что все полученные данные будут оперативно доведены до широкой общественности.

Как сообщалось, в конце сентября местные жители и серферы стали жаловаться на загрязнение акватории в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа на юго-востоке Камчатки. Сообщалось о необычном цвете воды и массовой гибели морских животных (в том числе, осьминогов, морских ежей, морских звезд), поступали жалобы на першение в горле и ожоги роговицы глаз после купания.

После проверки воды специалисты выявили превышения по фосфатам в 10,8 раз, по железу — в 7,2 раза, по фенолам — в 6,9 раза, по аммонию — в 6,2 раза. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что при исследовании проб из Авачинского залива специалисты в лабораториях не обнаружили каких-либо специфических веществ, анализ собранных проб продолжается.

Причина загрязнения и источник пока не установлены. Но ученые считают наиболее вероятной версию загрязнения тихоокеанского побережья Камчатки токсичными микроводорослями.

По факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных СКР возбудил дело по ч.2 ст.247 и ч.2 ст.252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды).