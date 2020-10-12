"С момента открытия границ 15 июля Мальдивы посетило уже 30 тысяч иностранных путешественников, туриндустрия стабильно восстанавливается. К концу года мы ждем более ста тысяч иностранных гостей", — цитирует портал министра туризма страны Абдуллу Маусума.



Он также сообщил, что в минувшую пятницу на архипелаг прибыло 1 160 туристов, из них 345 – россияне, которые прилетели рейсами "Аэрофлота".



Правительство Мальдив ранее выдало разрешение на работу более 80 курортов. Туристам сейчас доступны более 25 тыс. мест.



Авиасообщение между РФ и Мальдивами было возобновлено 10 сентября. Рейсы из Москвы в Мале выполняет "Аэрофлот" два раза в неделю. Со стыковкой на Мальдивы можно добраться через Стамбул и Дубай.



В сентябре Россия впервые стала лидером по турпотоку на Мальдивские острова, их посетили 2065 граждан РФ. По сравнению с августом турпоток вырос почти в пять раз.