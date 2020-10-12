"Российский актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев станет голосом Зайца в перезапуске легендарного мультфильма "Ну, погоди!". Шоумен уже приступил к работе над ролью и озвучил первые серии мультфильма. Премьера намечена на новогодние праздники и пройдет на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи", — говорится в сообщении.

Работу над перезапуском (ребутом) "Ну, погоди!" "Союзмультфильм" начал в 2020 году, предполагается, что новый мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии.

Партнером в производстве мультсериала выступает курорт "Роза Хутор".​ Мультфильм будет выполнен в технике 3D, при этом в сериале появятся новые персонажи второго плана — барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Впоследствии они станут талисманами горного курорта.​

Ранее объявлялось, что известный российский актер, шоумен, телеведущий Гарик Харламов озвучит в мультсериале роль Волка.

На данный момент запланирован выпуск 52 серий "Ну, погоди!", целевая аудитория мультсериала — дети 6-8 лет.