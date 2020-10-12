"Директора Рейксмузея и Тропического музея Амстердама заявили, что поддержат предложение о возврате около 100 тысяч экспонатов в бывшие колонии Нидерландов, откуда они ранее были "украдены". Это "восстановит историческую справедливость", — пишет издание.



В частности, из коллекции Рейксмузея будет изъят и возвращен в Индонезию70-каратный бриллиант, который ранее принадлежал султану города Банджармасин. Эта земля была под контролем Нидерландов в XIX веке.



Рейксмузей Амстердама входит в первую двадцатку самых посещаемых художественных музеев мира. Тропический музей целиком посвящен культуре заморских колоний Нидерландов.



"Обсуждается возможность создания независимого комитета для рассмотрения подобных претензий со стороны государств. Музеи продолжат изучать происхождение своих экспонатов и при необходимости вернут их законным владельцам", — отмечает газета.



Как подчеркивает The Guardian, опыт могут перенять и другие страны мира. Так, о поддержке программы заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "При этом репатриация экспонатов не означает, что их больше не увидят посетители. Музеи стран могут договориться о сотрудничестве и ссуде", — пишет издание.



Ранее Нидерланды уже обещали вернуть некоторые реликвии, но процесс затягивался. "В частности, инкрустированный золотом кинжал принца Дипонегоро был возвращен Джакарте через 45 лет после обещаний властей. Сейчас ситуация изменилась – правительство заняло активную позицию в этом вопросе", — отмечает газета.



У процесса репатриации есть и противники – по их мнению, "украденные" экспонаты уже давно стали частью музеев, которые о них заботились, а следовательно, принадлежат народу этих стран.