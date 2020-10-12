При сдаче работ подрядчик внес в отчетные документы недостоверные сведения об объемах фактически выполненных работ, в результате чего похищено 7,9 млн рублей, говорится в сообщении.

Капитальный ремонт выполнялся частной коммерческой организацией в 2017 году по контрактам с государственным казенным учреждением "Санаторий "Победа" ФТС России".

Факты хищений выявлены в ходе прокурорской проверки, отмечает пресс-служба. На основании представленных прокуратурой материалов УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю возбудило два уголовных по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Санаторий "Победа" расположен в Хостинском районе Сочи. В 2016 году объекту размещения была присвоена категория "три звезды". В санатории — 58 номеров на 112 мест, в том числе два номера класса "люкс".