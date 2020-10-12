Статус памятников получили лог Арбанак, Кандышный лог, Лысая Горка, озеро Дальнее и озеро Рогульковое. На всех этих территориях произрастают редкие виды растений, которые нуждаются в охране. Так, на территории лога Арбанак, который занимает 793 гектара, есть мелколиственные и хвойные леса, луга, луговые степи, заросли кустарников и скальная растительность. Там имеются популяции дендрантемы Завадского, зубянки сибирской, кандыка сибирского, рододендрона Ледебура, также там гнездятся птицы, зафиксированы местообитание белки-летяги и одна из самых северных колоний серого сурка.

Озеро Рогульковое расположено на территории Тальменского района, его экологическая значимость вызвана необходимостью сохранения кувшинки чисто-белой, а также крупнейшей в крае популяции рогульника плавающего (водяного ореха, чилима), занесенных в Красную книгу Алтайского края. Акватория озера может привлекать и охраняемые виды птиц, к которым относятся красношейная и серощекая поганки, большая белая цапля, черный аист, красноносый нырок, степной лунь. Площадь территории памятника природы составляет 11,5 гектара.

На других территориях, получивших статус памятников природы, также произрастают редкие, иногда даже реликтовые виды растений.