"Ситуация с пандемией коронавируса намного хуже чем то, что было после цунами 2004 года. Пхукет опустел без туристов, а возобновление международного авиасообщения все время откладывается. Мы не ожидаем возвращения к нормальной жизни в течение трех лет", — цитирует его газета Asia Times.

Как отмечает издание, в обычное время 80% прибыли острову приносит туризм, в котором заняты более 300 тысяч человек. Сейчас десятки тысяч работников вынуждены были вернуться в свои провинции из-за проблем в отрасли, а остальные согласились на значительное сокращение зарплаты.



Так, одна владелица бара рассказала газете, что на пике сезона зарабатывала около $3200 в месяц, а сейчас ее доход — $3 в день. Она занимается продажей десертов с уличной тележки, чтобы покрыть расходы на учебу детей.



"На Пхукете нет никаких признаков скорого восстановления туризма. Танцоры гоу-гоу сидят в безлюдных барах и играют в телефоны, бассейны пусты, стулья у ресторанов собраны друг на друге, а на обычно переполненных пляжах очень тихо", — пишет издание.



В прошлом году Пхукет посетили более 9 млн туристов: это второе по популярности направление в Таиланде после Бангкока. Сегодня же почти 3000 отелей острова закрыты, а Патонг превратился в "город-призрак".



"Таиланд до сих пор почти не был затронут вспышкой коронавируса – за все время там зарегистрировано лишь 3,6 тыс. случаев COVID-19 и 59 смертей. Тем не менее, жесткие меры властей по закрытию границ привели к экономическому упадку. По итогам года ВВП сократится на 7-9%, миллионы жителей останутся без работы", — отмечает издание.



В рамках эксперимента Пхукет должен был принять первых иностранных туристов в октябре – но, как пишет Asia Times, это событие постоянно откладывается. Кроме того, правила для иностранцев довольно жесткие: они должны согласиться на обязательный 14-дневный карантин и остаться в стране не менее 90 дней.



"В результате Пхукету придется сосредоточиться на местных туристах, которые ранее составляли не более 30% потока. Им уже предлагают пакеты по цены $30 за две ночи в отеле – но низкие цены говорят о том, что гостиницы скорее всего не окупят свои убытки", — заключает газета.