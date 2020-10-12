"Сегодня пришла очень тяжелая весть: ушел из жизни Александр Борисович Артемьев, человек, сотворивший из заброшенного рудника жемчужину Приладожья — горный парк "Рускеала". Всей душой влюбленный в Карелию, в ее природу, Александр Борисович отдавал ей все свои силы и мечты. Благодаря его идеям и смелым предложениям у нас есть уникальный фестиваль "Ruskeala Symphony" и знаменитый "Рускеальский экспресс". Но самое главное — у нас есть легенда, прикоснуться к которой приезжают люди со всего мира! Переоценить его вклад в развитие нашей республики невозможно, как невозможно и восполнить эту утрату", — написал глава Карелии.

Фото: VK.com / Артур Парфенчиков

Парфенчиков отметил, что Артемьев проходил лечение в Санкт-Петербурге. "Но даже столичные врачи не смогли ему помочь", — добавил глава республики.

"Друзья, берегите себя! Сегодня это не просто слова", — написал глава региона.

Александру Артемьеву было всего 46 лет.

Горный парк "Рускеала" – единственный комплексный памятник природе и истории горного дела России и Финляндии, туристский объект, расположенный в Южной Карелии. Основой комплекса является объект культурного наследия, памятник истории – заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер, мрамор из которого использовался для отделки многих зданий Петербурга со времен Екатерины II. Протяженность карьера с севера на юг составляет 460 метров, ширина – до 100 метров. Большая часть выработок после Великой Отечественной войны оказались затоплены. В 1998 году главный карьер мраморных ломок был принят на государственную охрану в качестве объекта культурного наследия и с этого года началась работа над созданием парка.