"Власти Финляндии до 10 ноября продлили ограничения на въезд из ряда стран в связи с пандемией, а также добавили в "красный" список новые государства — Латвию, Лихтенштейн и Кипр. До настоящего времени они оставались единственными свободными от ограничений странами в ЕС", — отмечает портал.



Правила вступили в силу 12 октября.



Финляндия ограничивает туризм из стран, в которых заболеваемость превышает установленный правительством порог в 25 случаев на 100 тысяч человек за две недели. Гражданам Финляндии, возвращающимся из этих стран, рекомендовано пройти самоизоляцию.



В "красном" списке находится и Россия. Въезд в Финляндию для граждан РФ по-прежнему разрешен только в случаях крайней необходимости, и пока нет информации о том, когда граница откроется.