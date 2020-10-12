"В минувшую субботу в Анталью прибыло рекордные 45,5 тыс. туристов из 18 стран. Больше всего прилетело из России – почти 19 тысяч, а также из Германии – 7 тыс., Украины – 6,3 тыс., Польши – 3,5 тыс. и Швейцарии – почти 3 тыс.", — пишет издание.

Как отмечается, 10 октября стал самым загруженным туристическим днем месяца. В частности, из Германии и Швейцарии прибыло туристов больше, чем в какой-либо другой день 2020 года.

Россия возобновила прямые рейсы в Анталью, Даламан и Бодрум 10 августа. Турция сейчас – одна из немногих стран, куда могут летать российские туристы. Для поездки не требуется тест на COVID-19, но его нужно делать по возвращении в Россию.

Ранее в аналитическом центре TurizmDataBank порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили о том, какие туроператоры привезли больше всего гостей в Анталью с начала года.