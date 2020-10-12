"У двух отдыхающих после приезда из санатория "Лесное озеро" был выявлен COVID-19. Все сотрудники санатория были обследованы методом ПЦР и 10 октября получены положительные результаты обследования у 17 сотрудников. Санаторий закрыт", — сказал сотрудник пресс-службы.

В отношении санатория проводится эпидемиологическое расследование. Всем контактным лицам, бессимптомным и больным с легкой формой ОРВИ, оставленным на амбулаторном лечении, вручены постановления об изоляции. Также выдано предписание на проведение заключительной дезинфекции учреждения.

По последним данным оперштаба Кузбасса, в регионе выявлено 12 тыс. 57 случаев заражения коронавирусом, из них 1779 — за последние сутки, медицинскую помощь получают 3 тыс. 738 пациентов. Начиная с мая скончались 149 человек, из них четверо — за последние сутки, смертельные случаи ежедневно фиксируются в регионе с начала сентября.

По данным Росстата, который в отличие от оперштаба учитывает данные посмертных исследований, с апреля по август от COVID-19 и вызванных им осложнений в Кузбассе умерли 158 пациентов, в то время как региональные власти сообщали о 48 умерших в тот же период.