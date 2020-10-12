Как сообщил журналистам заместитель генерального директора ОАО "РЖД" по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов, компания продолжает развивать линейку нового подвижного состава.

"Данные двухэтажные вагоны — это новый подвижной состав, инновационный, комфортабельный, состоит полностью из купейных вагонов", — сказал он, добавив, что цена на билеты практически не отличается от плацкарты.

Пегов особо подчеркнул, что запуску двухэтажного поезда по новому мосту под Мурманском, который был введен в эксплуатацию 28 сентября, предшествовали проверки переправы и подходов к ней.

Замдиректора РЖД также выразил уверенность в востребованности нового подвижного состава и напомнил, что ранее из-за популярности маршрута Мурманск — Санкт-Петербург требовалось увеличивать количество вагонов.

"Действительно, людям не хватало мест. У нас в планах был запуск этого поезда еще перед летним графиком, но та тяжелая пандемическая ситуация, которая сложилась, не позволила нам это сделать, ну и некоторые проблемы с мостом, как вы знаете (произошли — ИФ)", — сказал он.

Сейчас в планах РЖД ускорить движение поезда по маршруту Мурманск — Москва.

Кроме того, будет разработан проект реконструкции здания железнодорожного вокзала в Мурманске и привокзальной площади, чтобы там можно было обслуживать также пассажиров междугородних автобусов, добавил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как сообщалось, 28 сентября, в день запуска нового железнодорожного моста под Мурманском, гендиректор РЖД Олег Белозеров анонсировал журналистам введение двухэтажного поезда на маршруте Мурманск — Санкт-Петербург. Белозеров отмечал, что в будущем двухэтажный поезд также будет пущен на маршруте Мурманск — Москва.