Установлено, что 57-летний мужчина с детьми отдыхали в Лазаревском районе Сочи. Днем 9 октября он с 7-летним сыном направился на квадроцикле в лесной массив поселка Нижнее Уч-Дере. Там мужчина не справился с управлением, и упал с обрыва в русло реки Хобза, говорится в сообщении.

От полученных травм мужчина скончался, его малолетний сын был доставлен в лечебное учреждение, где ему продолжают оказывать помощь. Состояние ребенка оценивается как стабильное.

По факту гибели приезжего и получения травм его сыном проводится проверка. Следствием будет дана оценка действиям владельца квадроцикла, который передал его приезжему, отмечает пресс-служба.