Как сообщается в пресс-релизе IAG, Круз, возглавивший British Airways в апреле 2016 года, останется неисполнительным председателем совета директоров компании.

Дойл работал на различных позициях в British Airways с 1998 году. В январе 2019 года он перешел на должность гендиректора Aer Lingus, которая также входит в IAG.

Глава IAG Луис Гальего отметил, что авиагруппа проходит через "худший кризис, с которым сталкивалась отрасль", и выразил уверенность в том, что внутренние перестановки позволят IAG выйти из него с сильными позициями.

Дойл займет свою новую должность после переходного периода. Временным главой Aer Lingus станет глава отдела корпоративных отношений авиакомпании Донал Мориарти. Помимо этого, IAG назначила директором по развитию авиагруппы CEO лоукостера Level Фернандо Кандела.