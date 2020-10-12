"Туристка из Канады по имени Николь посетила Помпеи в 2005 году, когда ей было чуть за 20. Она забрала оттуда две мозаичные плитки, части амфоры и кусок керамики. С тех пор женщина дважды перенесла рак груди, а ее семья столкнулась с финансовыми проблемами", — пишет издание.



В результате спустя 15 лет туристка отправила посылку турагентству в Италии с украденными реликвиями, чтобы вернуть их.



"Пожалуйста, заберите их, они приносят неудачу. Я хотела обладать частью истории, но в этих предметах содержится столько негативной энергетики разрушенного города. Я не хочу перекладывать проклятие на своих детей", — написала она в сопроводительном письме.



Помпеи были погребены в вулканическом пепле после катастрофического извержения Везувия в 79 году н.э. Сейчас это музей под открытым небом и памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также одна из самых популярных достопримечательностей Италии.



Помпеи регулярно сталкиваются с проблемой воровства туристами. В посылке из Канады также оказались реликвии, украденные другой парой. В письме они раскаялись и попросили "прощения у Бога за свой ужасный поступок".



Как отмечает The Guardian, случаев возврата украденных артефактов так много, что руководители Помпей создали музей с ними.



Чаще всего туристы забирают реликвии из Помпей "на память", но иногда и с целью продажи – например, в 2015 году на eBay был выставлен кирпич из руин Помпей, украденный в 1958 году.