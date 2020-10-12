Сам открытый аукцион пройдет 9 ноября вместо 23 октября. Итоги планируется подвести в тот же день. Решение о допуске претендентов к участию в тендере будет приниматься до 6 ноября.

В рамках "РЖД-Здоровья" объединены 19 корпоративных санаториев монополии. В начале 2020 г. о планах продажи компании на аукционе как непрофильного актива говорил Андрей Старков, занимавший тогда пост замглавы "Российских железных дорог". В здравницах РЖДЗ "примерно уже процентов 60 — это не сотрудники, не члены семей РЖД", описывал он предпосылки к решению о выходе перевозчика из "дочки".

"Мы очень внимательно смотрели, как эволюционировали подходы крупных компаний к санаторно-курортному обеспечению. В этой части, я считаю, приняли вполне осознанное решение", — заявлял топ-менеджер. "Планируем попробовать продать в этом году, но это — вопрос конъюнктуры. Актив требует, по нашим оценкам и по оценкам консультантов и оценщиков, достаточного количества инвестиций. Нынешние требования именно к санаторно-курортному формату несколько другие, чем были 20-30 лет назад", — отмечал Старков.

"В периметре "Российских железных дорог" остаются 65 санаториев. Мы себе сохраняем необходимый "периметр", который обеспечивает потребности холдинга. Наша основная задача в концепции здравоохранения — сохранение и поддержание здоровья людей определенных профессий, в первую очередь — машинистов. Это специализированное оборудование, процедуры, диагностика. В этой части мы идем по профильному технологическому принципу", — говорил при этом топ-менеджер.

В августе продажу "РЖД-Здоровья" одобрило правительство РФ. Актив может быть продан "по цене, не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика".

Согласно сайту "РЖД-Здоровья", его санатории находятся на Черноморском побережье Кубани (три — в Сочи, по одному — под Туапсе, в Кабардинке, в Анапе), в регионе Кавказских Минеральных Вод (Кисловодск, Ессентуки и Железноводск), а также в Нальчике (Кабардино-Балкария), в Подмосковье (в Сергиево-Посадском районе), в Воронеже, Саратове, Воронежской (Лиски), Кировской (п.Сосновый бор), Курганской (Шадринск) и Калининградской (Светлогорск) областях, в Алтайском крае (Белокуриха).