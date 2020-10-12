"Дальневосточная авиакомпания на первом этапе будет иметь организационно-правовую форму — Союз региональных перевозчиков. Все авиаперевозчики, вошедшие в Союз, будут летать под единым брендом "Тайга". Опора на долгосрочную стратегию развития авиаперевозок позволит решать вопросы обновления парка воздушных судов за счет российского авиапрома", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, субъекты Дальневосточного федерального округа (ДФО) поддержали заключение протокола об организации нового транспортного объединения, "утверждена дорожная карта и ведется подготовка к подписанию основного соглашения".

Финансовую модель объединения изучает Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации.

Стратегическая цель дальневосточной авиакомпании — обеспечить транспортную доступность субъектов Дальнего Востока с учетом их потребностей, отмечает пресс-служба.

Проработана перспективная маршрутная сеть, которая включает более 500 социально значимых направлений для связи более чем с 400 населенными пунктами Дальнего Востока. Для пассажиров планируется подготовить удобное расписание полетов с максимально возможным количеством стыковок и небольшим временем ожидания рейсов.

Дальневосточная авиакомпания будет работать на основе единых стандартов обслуживания пассажиров и безопасности полетов.

Как сообщалось, создать дальневосточную авиакомпанию с российскими самолетами поручал президент РФ Владимир Путин. В Минтрансе РФ ранее предлагали взять за основу авиакомпанию "Аврора": предполагалось, что сначала "Аэрофлот" продаст свой контрольный пакет в "Авроре" ее второму акционеру — Сахалинской области, затем в ее капитал будет предложено войти остальным субъектам ДФО.

Но проект в таком виде не устраивал, в частности, главу Якутии Айсена Николаева, который выступил за создание перевозчика на базе альянса существующих авиакомпаний, включая республиканские "Якутию" и "Полярные авиалинии".

Вариант с альянсом, "когда несколько авиакомпаний, не объединяясь юридически, действуют в рамках одной территории, делят маршрутную сеть, обеспечивают единую систему продаж, тарифную политику — это вполне стандартная мировая процедура", — заявлял Николаев.