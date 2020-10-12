Пассажирооборот в прошлом месяце упал на 45%, достигнув отметки 17,62 млрд пассажиро-километров.

Еще в мае в условиях ограничений из-за COVID-19 падение пассажиропотока было на уровне 91% (перевезено 949 тыс. человек), в июне на фоне ослабления карантина оно замедлилось до 77% (2,85 млн), в июле — до 52% (6,8 млн). В августе РФ приоткрыла международное авиасообщение, разрешив полеты в Великобританию, несколько городов Турции, Швейцарию, Танзанию, падение пассажиропотока составило 35%. В сентябре были разрешены полеты еще в несколько стран.

Крупнейшей по пассажиропотоку авиакомпанией шестой месяц подряд стала S7, которая перевезла 1,43 млн человек, рост показателя к прошлому году составил 4,8%.

На втором месте — "Аэрофлот", он перевез 1,32 млн человек (-59,5%). На третьей строчке оказалась "Победа", которая обслужила 1,14 млн пассажиров (+17,8%). Рейсами "России" воспользовались 882 тыс. пассажиров (-32,5%). Таким образом, вместе компании группы "Аэрофлот" без учета дальневосточной "Авроры" обслужили в августе 3,34 млн человек, что примерно на 40% меньше, чем годом ранее.

"Уральские авиалинии" обеспечили доставку 889 тыс. пассажиров (-10,6%).

За январь-сентябрь 2020 г. все авиакомпании РФ перевезли 52,56 млн пассажиров (-47%), сообщила Росавиация. Уточненные данные о перевозках ведомство опубликует в конце этого месяца.