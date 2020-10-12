"Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой доказано, что беседки на берегу озера Байкал являются самовольными строениями", — говорится в сообщении.

Установлено, что в Листвянке на особо охраняемой природной территории, в 4 м от уреза воды Байкала гражданами в отсутствие правоустанавливающих документов на землю возведены деревянные беседки, которые использовались в коммерческих целях, сдавались в аренду туристам и отдыхающим.

В целях устранения нарушений природоохранный прокурор обратился в суд с двумя исками о сносе самовольных построек, поскольку беседки принадлежали двум собственникам.

"Первый судебный акт уже реализован, строения демонтированы. Второе решение вступило в законную силу и направлено на исполнение", — говорится в сообщении.

В прокуратуре "Интерфаксу" уточнили, что по второму судебному решению должно быть снесено 13 беседок.

Как сообщалось, ранее один из владельцев снес 26 незаконно построенных беседок. Второй подавал апелляцию в Иркутский облсуд.

Поселок Листвянка расположен на берегу Байкала по правую сторону истока реки Ангары в 64 км от Иркутска. Население — около 2 тыс. человек. Традиционно является одним из излюбленных мест отдыха иркутян и туристов. Из Листвянки начинается большинство туристических маршрутов по Байкалу как водных, так и наземных, поэтому поселок называют "Ворота Байкала".