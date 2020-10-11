"В столице подтвержден 4 501 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, это самый высокий показатель с середины мая. Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 46% больше, чем за предыдущую", — сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

По словам собеседника агентства, за сутки в столице госпитализировано 994 пациента с COVID-19. На аппаратах ИВЛ в больницах Москвы находятся 275 человек.

Там также сообщили, что 10,9% среди заболевших — дети, 43,3% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,6% — от 46 до 65 лет, еще 11,7% — от 66 до 79 лет, 4,5% среди заболевших люди старше 80 лет.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 330 418 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 261 619 человек.