По данным ведомства, судно следовало по маршруту Муром-Москва, повреждение оно получило примерно в 5 часов утра вблизи поселка Белоомут из-за каменистого препятствия.

Как отметили в транспортной прокуратуре, на борту теплохода находились 79 пассажиров и 41 член экипажа. В результате происшествия розлива топлива и пострадавших нет, судно причалено к берегу. Организованы автобусы для вывоза пассажиров, отметили в ведомстве.

В связи с инцидентом проверку начала Рязанская транспортная прокуратура.

По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.

О том, что в городском округе Луховицы на реке Ока теплоход "Бородино" сел на мель и получил повреждение ранее сообщил "Интерфаксу" источник. По его данным, в настоящий момент производятся ремонтные работы.

Подразделения Главного управления МЧС по Московской области к спасательным работам не привлекались.