Меры также распространяются на район Пил на юге провинции Онтарио, они будут действовать, по меньшей мере, 28 дней. Власти Онтарио призвали людей выходить из дома только в случае крайней необходимости, но школы и детские сады пока останутся открыты.

По словам властей, если тренд сохранится, провинцию могут ожидать "худшие сценарии" развития ситуации, как на севере Италии или в Нью-Йорке.

С начала пандемии общее число заражений коронавирусом в Онтарио превышает 57 тысяч, скончались 2997 человек. Всего в Канаде зарегистрировали 178 тысяч заражений, скончались 9586 человек, и 149 тысячи человек выздоровели.