"Наша страна в этом году столкнулась с невероятными вызовами в развитии туризма. И реакция на обновляющиеся процессы, связанные со всеми внешними ситуациями, с изменяющимися запросами путешественников, требует гораздо большей мобилизации от участников туристического рынка", — заявила начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма ведомства Елена Лысенкова на онлайн-форуме "Россия: Туризм 2020".

По ее словам, распродажа туров с кешбэком стала той самой услугой, которая действует на опережение, заставляет гостиницы и туроператоров пересмотреть подходы к формированию туристического продукта. Кроме того, второй этап программы позволит туристам приобрести путешествия в наиболее интересные регионы страны по доступным ценам.

Среди наиболее привлекательных для осенне-зимнего отдыха направлений Лысенкова назвала Краснодарский край и Крым. "Регионы богаты возможными прогулками, активными видами отдыха, культурно-познавательными маршрутами, поэтому многие, на самом деле, рассматривают поездку на юг зимой, чтобы продлить себе, солнечные дни", — пояснила она.

Внимание любителей оздоровительного отдыха может привлечь Тюмень. "Наша страна богата горячими источниками, поэтому, наверное, по достоинству можно назвать столицей термальных курортов Тюмень. Там есть десятки горячих источников различной по составу и температуре воды, которые находятся как в скромных небольших комплексах, так и в огромных спа- и бьюти-центрах", — рассказала Лысенкова.

"Нельзя не отметить курорты Кавминвод, Алтайского края, потому что предгорья Алтая с возможностями, которые предоставляются в Белокурихе и невероятные пейзажи, которые могут раскрасить путешествие любого туриста – это, конечно, сибирский Давос и самый крупный за Уралом бальнеологический курорт", — пояснила она.

Также начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма упомянула зимние экспедиции в Бурятию, Мурманскую область и на Байкал, которые могут заинтересовать любителей активного отдыха.

"Это направления для прогулок на снегоходах, знакомства с северными народами, наслаждения прозрачным льдом Байкала или невероятным северным сиянием в Мурманской области, посещения полюса холода в Якутии, которые дополняются возможностями невероятных треккинговых маршрутов, которые есть по всей территории страны – на горном Алтае или в Карелии", — добавила Лысенкова.

Между тем, она сообщила, что Ростуризм договорился с туроператорами о продлении чартерной программы на Байкал и на зиму. Это, по ее словам, позволит сделать поездку более быстрой и комфортной.

Среди российских туристов с каждым годом становится все более популярным горнолыжный туризм, поэтому для любителей активного спортивного отдыха по всей территории страны есть различные возможности для катания.

Этой зимой в Ростуризме рекомендуют обратить внимание на горнолыжные курорты Кемеровской и Мурманской областей (Хибины), а также Кабардино-Балкарии.

"Всех ждет и Шерегеш с его обновленной инфраструктурой, длинным сезоном и интересными культурно-познавательными маршрутами. Также у нас есть Кабардино-Балкария, прекрасные Эльбрус и Приэльбрусье, трассы Чегета, как территория для экстремалов и фрирайдеров. Но горнолыжными курортами славится не только центр и юг страны, но и Дальний Восток, где есть прекрасный курорт "Горный воздух" на Сахалине, который расширяется и предлагает услуги азиатский традиций спа и русской культуры", — рассказала Лысенкова.

По ее словам, горнолыжные курорты в шаговой доступности есть почти во всех крупных агломерациях нашей страны.

"За новогодним настроением стоит отправиться в Калугу, потому что в этом году город стал новогодней столицей России. Там подготовлена достаточно разнообразная праздничная программа для взрослых, детских и семейных поездок", — отметила Лысенкова.

Также в ведомстве предложили российским туристам посетить в новогодние праздники Великий Устюг – вотчину Деда Мороза и совершить поездку к Снегурочке в Кострому. Кроме того, по всей стране будут проходить новогодние базары, поэтому во многих городах можно почувствовать атмосферу праздника.