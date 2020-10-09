В настоящее время в городе действует обязательный "масочный режим" в общественных местах, запрещены публичные массовые мероприятия, сохраняется рекомендация по самоизоляции для жителей старше 65 лет. Также есть ряд ограничений на мероприятия с участием несовершеннолетних.

О введении новых ограничении в постановлении не сообщается.

С конца августа в Петербурге начался подъем заболеваемости COVID-19, в последние несколько дней ежедневно тестированием выявляют более 400 заболевших. Власти Петербурга отмечают, что ситуация усложняется, но рассчитывают избежать возвращения ограничений.