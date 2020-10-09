Как сообщила агентству Дзарахова, название композиции неслучайно, Ангушт — это первое плоскостное селение, которое основали ингуши, спускаясь с гор.

"Здесь произошло и знаменательное событие, юбилей которого мы отмечаем в этом году — 250-летие добровольного вхождения Ингушетии в состав России. Каждый ковер в композиции представляет определенный населенный пункт по мере расселения ингушей на плоскости, так как в каждом селении был популярен свой орнамент", — сказала мастераковроделия.

По ее словам, выставку в "Башне Согласия" посетила делегация из Москвы в сопровождении главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова.

10 октября все желающие смогут увидеть выставку ковров в городе Сунжа, на праздновании юбилейного для Ингушетии события.

Выставка будет представлена еще шире.

Ранее сообщалось, что в апреле минувшего года в рамках празднования 1076-летия Магаса зарегистрирован новый рекорд: открытый в честь праздника этнографический музей был признан самым высоким в мире. Зарегистрированная высота составляет 99,97 метра, сообщил гендиректор Международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд " Влад Копылов во время церемонии. Он вручил сертификаты о рекорде гмэру Магаса Беслану Цечоеву.

Музей расположен в здании Башни согласия — увеличенной в четыре раза копии средневековой ингушской боевой башни, которая была построена в 2013 году на площади Алания в столице республики.

Он разбит по этажам, каждый из которых имеет свое предназначение. На первом этаже музея размещены картины в хронологической последовательности исторического развития Ингушетии. На втором этаже создан Зал заседаний Совета старейшин тейпов, на третьем и четвертом этажах отражен период средневековья — воссозданы условия быта и жизни средневековых ингушей, их жилища со всеми настоящими предметами быта, которые некогда использовали предки. А на пятом этаже расположена одна из самых высоких смотровых площадок на Северном Кавказе.