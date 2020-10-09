"2 октября на борту рейса Аэрофлота SU208 Москва — Шанхай у восьмерых пассажиров тест на нуклеиновую кислоту показал положительный результат. Гражданская авиация Китая вводит ограничительные меры и с 19 октября 2020 года временно приостанавливает полеты "Аэрофлота" по этому рейсу на одну неделю", — говорится в сообщении пресс-службы администрации Шанхая.

Ограничения не распространяются на другие маршруты.

Речь идет о грузопассажирском рейсе "Аэрофлота", регулярные пассажирские рейсы из РФ в Китай запрещены с марта.